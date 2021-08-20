Уголовное дело завели после нападения собаки на ребенка в Жуковском

Семилетняя девочка пострадала при нападении собаки в городе Жуковский. Животное набросилось на ребенка, когда рядом была его 14-летняя хозяйка. Девушка разрешила погладить собаку, но та набросилась на девочку.

По данным подмосковного ГУ МВД, ЧП произошло накануне. Ребенка с укусами доставили в больницу.

Полиция установила, что местная жительница гуляла с собакой и позволила девочке подойти к собаке, чтобы ее погладить. Но пес набросился на незнакомку. По данному факту возбуждено дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По данным прокуратуры Московской области, пострадавшая девочка гуляла вместе с родителями. В это время во дворе появилась 14-летняя девушка с американским стаффордширским терьером. Когда девочка пыталась погладить собаку, животное искусало ее.

Сотрудники надзорного ведомства проводят проверку, выясняя все обстоятельства и причины произошедшего. Также прокуроры намерены дать оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и об ответственном обращении с животными.