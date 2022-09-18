Уголовное дело завели после нападения овчарки на ребенка в Подмосковье | 360°

Криминал 18 сентября 2022, 14:25 Поделиться Telegram

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Viber Уголовное дело завели после нападения овчарки на ребенка в Подмосковье СК займется расследованием дела о нападении овчарки на школьницу в Дрожжине РИА «Новости»

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Полиция завела уголовное дело после нападения немецкой овчарки на школьницу с пекинесом на руках в поселке Дрожжино Ленинского городского округа по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Подмосковный главк СК обратился в прокуратуру с просьбой передать материалы для проведения расследования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сорвавшаяся с поводка овчарка напала на девочку, которая вывела на прогулку своего питомца, в минувшую субботу, 17 сентября.

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Свидетелем нападения собаки стал ее владелец. Он предпринял попытки оттащить овчарку, но девочка уже получила множественные травмы. Помощь ребенку мужчина не оказал, а быстро ушел с места происшествия.

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Пострадавшую девочку госпитализировали. Врачи обнаружили на теле рваные раны, которые оставила овчарка.

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