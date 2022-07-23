Уголовное дело завели после нападения на подростка пьяных нижегородцев

Длинноволосый подросток не понравился группе пьяных молодых мужчин в Нижнем Новгороде. Поймав юношу злоумышленники сначала начали его оскорблять, а после бросили его на асфальт. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, личности нападавших установили и завели против них уголовное дело по статье «Побои».

Подозреваемые сами упростили работу правоохранителям, выложив видео с нападением в Telegram. Когда от них потребовали объяснений, почему мужчины нападают толпой на подростка, то главный герой ролика назвал себя футбольным фанатом и предложил разобраться с каждым, кто предъявил к ним какие-то претензии.

Правонарушения уголовного характера для футбольных болельщиков в принципе не свойственны. Об этом «360» заявил президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

Он пояснил, что бывают нарушения правил зрителей на трибунах, нецензурное скандирование, использование пиротехники, но не более того.

«Футбольные болельщики — это не шпана, а кто и кем представился — это не важно. Отвечать они будут по закону», — подчеркнул он.

При этом Шпрыгин отметил, что никто не имеет права прикрываться именем движения спортивных болельщиков для решения личных задач, тем более криминального характера.

Как сообщил телеканал НТВ, журналисты нашли бывшую учительницу напавших на подростка. Она завила, что в школе группа запомнилась «дебоширством и пьянством». По ее словам, они постоянно ругались с учителями и хамили всем, никого не стесняясь.