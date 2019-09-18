Уголовное дело завели после нападения браконьеров на пограничников России

Пограничники задержали более 80 браконьеров из КНДР в Японском море Подробнее

Речь идет об уголовном деле по статье о «Посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Ранее сообщалось о трех пострадавших пограничниках, но выяснилось, что во время нападения различные травмы получили четыре человека. Одного из них доставили в больницу с огнестрельным ранением.

Сотрудники погрануправления ФСБ РФ по Приморскому краю 17 сентября увидели две северокорейские шхуны. Они находились в российских водах Японского моря и занимались браконьерством. Первое судно с 21 членом экипажа удалось задержать сразу, а моряки второго оказали вооруженное сопротивление. В итоге всех 80 браконьеров удалось задержать.

Сейчас экипажи и шхуны конвоируют к месту, где будет проходить осмотр. Очевидцев произошедшего ждут допросы, следователи занимаются расследованием уголовного дела.