  • Уголовное дело завели после нападения браконьеров на пограничников России

    18 сентября 2019, 11:27

    Дарья Бунякова

    Северокорейские браконьеры напали на сотрудников российской погранслужбы во время задержания двух шхун КНДР. Во время инцидента пограничники получили ранения, после чего было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
    Уголовное дело завели после нападения браконьеров на пограничников России

    Пограничники задержали более 80 браконьеров из КНДР в Японском море

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    Речь идет об уголовном деле по статье о «Посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

    Ранее сообщалось о трех пострадавших пограничниках, но выяснилось, что во время нападения различные травмы получили четыре человека. Одного из них доставили в больницу с огнестрельным ранением.

    Сотрудники погрануправления ФСБ РФ по Приморскому краю 17 сентября увидели две северокорейские шхуны. Они находились в российских водах Японского моря и занимались браконьерством. Первое судно с 21 членом экипажа удалось задержать сразу, а моряки второго оказали вооруженное сопротивление. В итоге всех 80 браконьеров удалось задержать.

    Сейчас экипажи и шхуны конвоируют к месту, где будет проходить осмотр. Очевидцев произошедшего ждут допросы, следователи занимаются расследованием уголовного дела.