Уголовное дело завели после надругательства над школьницей в Петербурге

Следственный комитет Санкт-Петербурга завел уголовное дело после сообщений о развратных действиях, совершенных в отношении несовершеннолетней у одного из домов на Дачном проспекте, написало ИА «Невские новости».

«Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК», — рассказали в пресс-службе СК. По предварительной информации, 22 апреля возле дома на Дачном проспекте неизвестный мужчина надругался над подростком 2008 года рождения. Мать девочки заявила об этом в полицию. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.