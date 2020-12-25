Уголовное дело завели после массовой драки в Мытищах

Мигранты устроили массовую драку в районе жилого комплекса «Императорские Мытищи». В итоге следователи завели уголовное дело о хулиганстве. Всех участников потасовки уже задержали.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими все участники драки были установлены и доставлены в отдел полиции. По данному факту <…> возбуждено уголовное дело», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Правоохранителям о драке сообщил один из местных жителей. Затем в дежурную часть позвонила женщина. Она рассказала, что ее трехлетняя дочь получила травмы от удара входной двери, которую распахнули участники драки.

Мигранты устроили потасовку во дворе одного из домов жилого комплекса «Императорские Мытищи». Они били друг друга ногами и палками. Драку засняли на видео прохожие, а управляющая компания передала ролик участковому.

Сейчас проверкой занимаются не только полицейские, но и прокуратура. По результатам работы надзорного ведомства виновные в травмировании ребенка будут привлечены к ответственности.