Уголовное дело завели после крушения Ан-2 на Камчатке

Следователи завели уголовное дело по факту крушения самолета Ан-2 в Камчатском крае. Об этом сообщили на сайте Восточного межрегионального управления СК РФ на транспорте.

Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц.

На кадрах с места крушения Ан-2 видно, что самолет сгорел дотла. Остался только обгоревший каркас.

Самолет рухнул недалеко от села Коряки Елизовского района. Ан-2 выполнял полет из села Тымлат Карагинского района. По предварительным данным, на борту не было пассажиров, там находились только два члена экипажа. Губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщал, что они оба погибли при пожаре, который вспыхнул после крушения. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства крушения самолета. Уточняется число пострадавших, находившихся на борту.

Самолет упал примерно в одном километре от взлетной полосы. О крушении Ан-2 спасателям стало известно в 03:38 по московскому времени. Глава региона сообщал, что грузовой самолет взлетал с необорудованной площадки. Ранее также были обнародованы фотографии с места крушения.