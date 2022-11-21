Криминал 21 ноября 2022, 16:10 Уголовное дело завели после гибели сотрудника ГИБДД в Чечне СК возбудил уголовное дело из-за гибели инспектора ГИБДД в Грозном Соцсети

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Следователи возбудили уголовное дело после нападения на сотрудника ГИБДД в Грозном. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

«По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении ведомства.

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По информации следствия, утром 21 ноября на улице Нурсултана Назарбаева в Грозном 19-летний местный житель напал с ножом на инспектора ГИБДД. Нападавший во время задержания оказал сопротивление, полиция его ликвидировала. Ранее «360» опубликовал кадры с места.

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Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, сотрудник Госавтоинспекции от полученных ранений скончался. Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибшего. Правоохранительным органам предстоит выяснить, были ли у нападавшего сообщники и по какой причине он напал на полицейского.