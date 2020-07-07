Уголовное дело завели после гибели подростка на пруду в Удмуртии

Четверо взрослых и столько же подростков отдыхали на пруду в деревне Столярово. «Через некоторое время один из взрослых обнаружил пропажу 12-летнего мальчика. Его поиски не принесли результата. Тело ребенка было обнаружено в водоеме через несколько часов спасателями», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители начали выяснять подробности инцидента. Виновных будут судить по статье «Причинение смерти по неосторожности».