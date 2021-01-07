Уголовное дело завели после гибели горняков в шахте на Камчатке

По версии следствия, 6 января на территории шахты Асачинского месторождения не были соблюдены требования безопасности опасных объектов. В результате произошел обвал горной породы. Это стало причиной гибели двух проходчиков.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и определяют круг ответственных лиц, отвечающих за безопасность шахты. Расследование уголовного дела продолжается.

Как напомнило ИА Nation News, тела двоих горняков достали из-под завала прибывшие на место спасатели. Всего в момент обрушения в шахте находились пять человек, но трое смогли выбраться самостоятельно.