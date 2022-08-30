Уголовное дело завели после ДТП в Ярославской области

Смертельная авария произошла на 14-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Ярославской области. Следком сообщил о возбуждении уголовного дела по факту нарушения техники безопасности.

ДТП случилось 30 августа 2022 года в деревне Воробино. По предварительным данным, столкнулись бензовоз, машина скорой помощи и легковой автомобиль. Есть погибшие и пострадавшие.

Следственные органы СКР по региону возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

На место аварии приехали криминалисты и следователи, а также сотрудники сотрудники Главного управления криминалистики СК России.

Специалисты выясняют все подробности и обстоятельства происшествия.

После столкновения бензовоза со скорой произошло возгорание. Пламя перекинулось на два частных дома. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.