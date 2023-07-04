Криминал 04 июля 2023, 14:24 Уголовное дело завели на жительницу Ростова-на-Дону за посылку с запрещенным веществом

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Жительнице Ростова-на-Дону может грозить штраф до одного миллиона рублей за посылку с запрещенным в России веществом из Казахстана. Об этом сообщил «Царьград».

Женщина выписала 60 капсул с веществом для быстрого похудения. Таможенники признали такие действия незаконными и конфисковали посылку.

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Отмечается, что против местной жительницы возбудили уголовное дело по факту контрабанды, ей грозит до семи лет лишения свободы.