Криминал 12 декабря 2023, 19:01 Уголовное дело завели на жителя Самарской области после убийства его сожительницы

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В Самарской области следствие завело уголовное дело на 36-летнего жителя Новокуйбышевска, который подозревается в убийстве сожительницы выстрелом в голову. О случившемся рассказал «Царьград» со ссылкой на следственное управление СК России по региону.

Случай произошел в ноябре этого года. В следственном комитете сообщили, что от полученного ранения женщина скончалась на месте.

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В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу. Расследование дела продолжается.