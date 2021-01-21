Уголовное дело завели на жителя Ленобласти после угроз теще
Жительница Ленинградской области обратилась в полицию с жалобой на зятя, который угрожал ей оружием. На него завели уголовное дело за хранение патронов. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Мужчину задержали. Во время обыска у него в квартире были обнаружены различные патроны, охолощенный пистолет и пневматическая винтовка.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.