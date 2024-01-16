Криминал 16 января 2024, 12:05 Уголовное дело завели на жителя ЯНАО, поймавшего сибирского осетра

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В ЯНАО мужчина попал под уголовную статью после вылова сибирского осетра стоимостью почти в полмиллиона рублей. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления транспортной полиции по УрФО.

Сибирский осетр является особо ценным видом рыбы и занесен в Красную книгу России.

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В сообщении ведомства говорится, что нарушителя задержали на реке Обь. Браконьер приехал на рыбалку на снегоходе, чтобы рыбачить с помощью капроновой сети. Появление стражей порядка стало для него неожиданностью.