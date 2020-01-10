Уголовное дело завели на заведующую московским роддомом Марину Сармосян

СК возбудил уголовное дело против заведующей столичным роддомом № 27 Марины Сармосян. Причиной расследования стал факт травмирования и гибели новорожденных после применения запрещенного способа родов.

«Против заведующей Марины Сармосян возбуждено уголовное дело, она под домашним арестом. Несколько врачей от практики временно отстранены», — сообщил СК России в сюжете, опубликованном на YouTube.

По словам замруководителя первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве Владимира Меньшова, в уголовном деле значатся четыре смерти новорожденных, которые произошли после родов в этом медучреждении. Во время родов применялась запрещенный «прием Кристеллера», когда врачи и акушеры надавливают на живот женщины, чтобы ребенок быстрее появился на свет. При такой методике возникает риск нанести серьезные травмы ребенку.

Также в сюжете одна из пострадавших рожениц Татьяна Бенграф заявляет, что во время ее родов врачи допустили «ряд ошибок». Например, была «передозировка эпидуральной анестезии», из-за чего медики «выдавливали» из нее ребенка.

Марину Сармосян арестовали 8 декабря 2019 года, но позже отпустили под домашний арест. Сейчас следователи занимаются расследованием дела и выясняют все обстоятельства произошедшего.