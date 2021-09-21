Уголовное дело завели на водителя за стрельбу на дороге в Петербурге

Заведено уголовное дело на водителя, который устроил стрельбу посреди дороги в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Уточняется, что это произошло из-за того, что другой водитель создал аварийную ситуацию на дороге. После этого злоумышленник выстрелил в его машину из пневматического пистолета. После этого он уехал.

У потерпевшего оказалось разбито боковое стекло. Он обратился в полицию.

Стрелка задержали в отвезли в полицию. Сейчас его отпустили под подписку о невыезде.