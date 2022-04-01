Уголовное дело завели на водителя в Новом Уренгое за отказ от медицинского освидетельствования. Об этом сообщило издание «Ямал-медиа» со ссылкой на ГИБДД по региону.

По данным следствия, женщина за рулем автомобиля была в нетрезвом виде. Она отказалась от прохождения медосвидетельствования. Чуть позже стало известно, что до этого уже был такой же прецедент с ее участием. Тогда на нее составили административный протокол.

В этот раз возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.