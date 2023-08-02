Криминал 02 августа 2023, 15:22 Уголовное дело завели на водителя иномарки, который сбил пешехода в Москве МВД: водитель Jaguar стал фигурантом уголовного дела, после того как сбил пешехода РИА «Новости»

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Водитель легкового автомобиля Jaguar стал фигурантом уголовного дела, после того как сбил пешехода на зебре в Москве. Ему грозит до трех лет лишения свободы с изъятием прав, сообщили в пресс-службе МВД России.

По информации ведомства, в отношении водителя возбудили дело по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме этого, сотрудники правоохранительных органов составили на него административные протоколы.

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ДТП произошло сегодня ночью, 2 августа. Водитель иномарки пролетел на красный сигнал светофора и сбил несовершеннолетнего пешехода, который пересекал дорогу на самокате на разрешающий цвет. Пострадавшего госпитализировали.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, но от добровольной экспертизы он отказался.