02 августа 2023, 15:22
Уголовное дело завели на водителя иномарки, который сбил пешехода в Москве
МВД: водитель Jaguar стал фигурантом уголовного дела, после того как сбил пешехода
Водитель легкового автомобиля Jaguar стал фигурантом уголовного дела, после того как сбил пешехода на зебре в Москве. Ему грозит до трех лет лишения свободы с изъятием прав, сообщили в пресс-службе МВД России.
По информации ведомства, в отношении водителя возбудили дело по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме этого, сотрудники правоохранительных органов составили на него административные протоколы.
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ДТП произошло сегодня ночью, 2 августа. Водитель иномарки пролетел на красный сигнал светофора и сбил несовершеннолетнего пешехода, который пересекал дорогу на самокате на разрешающий цвет. Пострадавшего госпитализировали.
По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, но от добровольной экспертизы он отказался.
МВД РФ
ДТП
Москва 2023
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