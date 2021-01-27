Уголовное дело завели на уклониста в Краснодарском крае
Уголовное дело завели на 19-летнего молодого человека за уклонение от армии в Краснодарском крае. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Уточняется, что молодой человек получил повестку из военкомата. На медосвидетельствование в назначенный день он не пришел.
«Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в пресс-службе.