Уголовное дело завели на уклониста в Краснодарском крае

Уточняется, что молодой человек получил повестку из военкомата. На медосвидетельствование в назначенный день он не пришел.

«Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в пресс-службе.