Уголовное дело завели на студента из Петербурга, который случайно отправил знакомую в кому. Видео

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело против студента, отправившего знакомую девушку в кому. Об этом сообщили «360» источники в экстренных службах.

Трагедия произошла вечером 14 декабря. По имеющимся данным, 23-летний студент одного из вузов Санкт-Петербурга по неосторожности причинил травмы своей 22-летней знакомой. В результате девушка потеряла сознание. В состоянии клинической смерти ее госпитализировали, сейчас она находится в коме.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сам студент признался, что они просто веселились, и он неудачно кинул ее на землю.

Ранее сообщалось, что городской Калининский районный суд вынес решение по делу 34-летнего жителя села Шорохово Исетского района Тюменской области. Мужчина отправится в исправительную колонию общего режима на девять лет.

Также его лишили водительских прав на два с половиной года за нарушение ПДД в нетрезвом состоянии, что повлекло смерть двух лиц, рассказали в прокуратуре области.