Уголовное дело завели на родственников бывшего вице-мэра Барнаула за оскорбление судьи

Уголовное дело завели на родных бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина. Во время судебного заседания жена и сын бывшего политика обматерили судью и заместителя начальника отдела прокуратуры Алтайского края.

На них завели уголовное дело по частям 1 и 2, статьи 297 УК РФ «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия». Об этом сообщили в Следственном комитете по Алтайскому краю.

Судебное заседание в Железнодорожном районном суде Барнаула, на котором оглашали приговор бывшему заместителю главы администрации города Сергею Демину, проходило 10 сентября. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима за получение взятки в размере 15 миллионов рублей. После оглашения приговора супруга Демина и его сын в адрес судьи и заместителя начальника отдела прокуратуры Алтайского края высказались в грубой нецензурной форме.

Следователи проводят неотложные следственные действия по делу об оскорблении. Проводятся судебные экспертизы и проходит опрос очевидцев.