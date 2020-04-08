Уголовное дело завели на Порошенко за назначение судей Верховного суда

Его обвиняют по статьям «Злоупотребление властью или служебным положением», «Вмешательство в деятельность судебных органов», «Невыполнение судебного решения», «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти».

Расследование будут вести специалисты из центрального аппарата Государственного бюро расследований.