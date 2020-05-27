Уголовное дело завели на полицейского за помощь браконьерам на Кубани
Начальника отдела участковых уполномоченных полиции в Краснодарском крае обвиняют с покровительстве браконьерам. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.
Известно, что он помогал знакомым, которые незаконно вылавливали рыбу из Варнавинского водохранилища. Полицейский заранее предупреждал их о планируемых рейдах.
На правоохранителя завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».