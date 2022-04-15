Уголовное дело завели на полицейских в Самаре

Полицейских в Самаре заподозрили в получении взятки от закладчика. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

По данным следствия, подозреваемые задержали закладчика, который по дороге в отделение предложил им 700 тысяч рублей, чтобы избежать уголовного дела. По данным оперативников собственной безопасности ГУ МВД России по региону, подозреваемые взяли деньги.

«Расследование уголовного дела продолжается, в ближайшее время подозреваемым будет избрана мера пресечения», — рассказали в СК.