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    15 апреля 2022, 18:03

    Уголовное дело завели на полицейских в Самаре

    Дарья Морозова

    Полицейских в Самаре заподозрили в получении взятки от закладчика. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

    По данным следствия, подозреваемые задержали закладчика, который по дороге в отделение предложил им 700 тысяч рублей, чтобы избежать уголовного дела. По данным оперативников собственной безопасности ГУ МВД России по региону, подозреваемые взяли деньги.

    «Расследование уголовного дела продолжается, в ближайшее время подозреваемым будет избрана мера пресечения», — рассказали в СК.