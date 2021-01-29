Уголовное дело завели на петербуржца за аренду каршеринга с чужого аккаунта

Водителя задержали полицейские. После этого мужчину доставили в отделение. На него составили административный протокол из-за отсутствия прав. Также на врача завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством».

Сейчас его отпустили под подписку о невыезде.