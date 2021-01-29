Уголовное дело завели на петербуржца за аренду каршеринга с чужого аккаунта
Врач-травматолог арендовал машину каршеринга с использованием чужого аккаунта в Санкт-Петербурге. В результате на него завели уголовное дело. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Водителя задержали полицейские. После этого мужчину доставили в отделение. На него составили административный протокол из-за отсутствия прав. Также на врача завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством».
Сейчас его отпустили под подписку о невыезде.