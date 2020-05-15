Уголовное дело завели на петербуржца, который устроил драку в метро из-за маски

Буйного мужчину задержала полиция вечером того же дня. При задержании он также устроил драку с правоохранителями. Теперь ему грозит статья «Нанесение побоев».

Выяснилось, что задержанный уже был судим за хранение наркотиков. Теперь его могут посадить на срок до двух лет.