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    01 февраля 2022, 23:42

    Уголовное дело завели на мужчину за нападение с ножом и убийство в Петербурге

    Дарья Морозова

    Житель Санкт-Петербурга убил мужчину и ранил девушку. На него завели уголовное дело. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по городу.

    Уточняется, что подозреваемый находился в доме погибшего. Он напал на него с ножом. Позже он также напал на квартирантку хозяина квартиры. В результате мужчина погиб на месте, а девушка попала в больницу.

    На него завели уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц».