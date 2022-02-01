Уголовное дело завели на мужчину за нападение с ножом и убийство в Петербурге

Житель Санкт-Петербурга убил мужчину и ранил девушку. На него завели уголовное дело. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по городу.

Уточняется, что подозреваемый находился в доме погибшего. Он напал на него с ножом. Позже он также напал на квартирантку хозяина квартиры. В результате мужчина погиб на месте, а девушка попала в больницу.

На него завели уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц».