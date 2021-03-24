Уголовное дело завели на мужчину за ложный донос на полицейского во Владимирской области

Житель Владимирской области подозревается в ложном доносе на полицейского. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Уточняется, что мужчина пожаловался в дежурную часть УМВД по региону на сотрудника полиции. Он заявил, что его избили при задержании. Проверка показала, что никакого избиения не было. Позже мужчина сознался, что все выдумал, так как был пьян и просто побоялся применения физической силы. Теперь на него завели уголовное дело.