Уголовное дело завели на массажистку, сломавшую ноги малышу в Красноярске

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», — сказано в сообщении.

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По информации следствия, 12 декабря жительница Красноярска рассказала СМИ, что ее грудному ребенку делала массаж знакомая. Во время сеанса женщина сломала малышке обе ноги. Врачи наложили ребенку гипс, после чего последовало продолжительное лечение.

Как рассказала мать девочки телеканалу ТВК, курс лечебного массажа ребенку назначили в больнице, после чего было решено обратиться к знакомому мануальному терапевту.

«От любого прикосновения ребенок вздрагивал и кричал. Я ее взяла на руки, она просто кипяток. Ребенок сутки не спал. Вечером я заметила, что у нее нога неактивна», — отметила она.

Родители обратились за помощью к медикам, которые диагностировали перелом обеих ног, одна из которых была сломана сразу в трех местах. Сейчас ребенок уже поправляется.