Уголовное дело завели на должника за скандал с приставами и полицией в Краснодаре

После того, как мужчина долгое время игнорировал все выплаты, было принято решение принудительно доставить его в ведомство. Но он начал активно сопротивляться и нецензурно выражаться в адрес пристава. Пришлось вызвать подкрепление, его все-таки доставили в отдел, а также вызвали полицию.

В результате нанарушителя завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», а также составили протокол за мелкое хулиганство.