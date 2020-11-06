Уголовное дело завели на должника за скандал с приставами и полицией в Краснодаре
Мужчина в Краснодаре имел долги по алиментам, не платил налоги и не оплачивал штрафы. В результате на него завели уголовное дело за скандал с судебным приставом. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУФССП России по Краснодарскому краю.
После того, как мужчина долгое время игнорировал все выплаты, было принято решение принудительно доставить его в ведомство. Но он начал активно сопротивляться и нецензурно выражаться в адрес пристава. Пришлось вызвать подкрепление, его все-таки доставили в отдел, а также вызвали полицию.
В результате нанарушителя завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», а также составили протокол за мелкое хулиганство.