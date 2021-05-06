Уголовное дело завели на чиновников ХМАО из-за пожара с жертвами
Уголовное дело завели на чиновников ХМАО из-за халатности. Они вовремя не изъяли детей из неблагополучной, в результате чего те погибли при пожаре. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного комитета ХМАО.
Уточняется, что в пожаре погибли три человека, двое из них несовершеннолетние.
«В результате бездействия должностных лиц дети оставались в неблагоприятных, опасных для жизни условиях и 4 мая 2021 года погибли во время пожара в доме, в котором проживали», — заявили в СК.
Ранее мать погибших детей уже лишали родительских прав в отношении старшей дочери.