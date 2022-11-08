Уголовное дело завели на челябинца, который вытолкнул из маршрутки двух подростков | 360°

Криминал 08 ноября 2022, 13:55 Уголовное дело завели на челябинца, который вытолкнул из маршрутки двух подростков

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Житель Челябинска стал фигурантом уголовного дела после того, как вытолкнул из маршрутки двух подростков. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Из-за его поступка 13-летняя девочка получила серьезные травмы. Врачи диагностировали у нее переломы основания и свода черепа, закрытую черепно-мозговую травму.

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Личность мужчины, который толкнул пострадавшую, еще не установлена. Руководитель СУ СК России по региону Петр Решетников должен предоставить доклад о случившемся председателю Следственного управления СК России Александру Бастрыкину.

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