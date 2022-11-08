Уголовное дело завели на челябинца, который вытолкнул из маршрутки двух подростков | 360°

08 ноября 2022, 13:55
Уголовное дело завели на челябинца, который вытолкнул из маршрутки двух подростков
Житель Челябинска стал фигурантом уголовного дела после того, как вытолкнул из маршрутки двух подростков. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Из-за его поступка 13-летняя девочка получила серьезные травмы. Врачи диагностировали у нее переломы основания и свода черепа, закрытую черепно-мозговую травму.
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Личность мужчины, который толкнул пострадавшую, еще не установлена. Руководитель СУ СК России по региону Петр Решетников должен предоставить доклад о случившемся председателю Следственного управления СК России Александру Бастрыкину.
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