Уголовное дело завели на челябинского коммунальщика за взятку

По данным ИА Nation News, обвиняемый получил взятку в размере 200 тысяч рублей от местных предпринимателей. За деньги он пообещал помочь им с исполнением муниципальных контрактов. На предпринимателей также завели уголовное дело. Всем им грозит срок и крупные штрафы.