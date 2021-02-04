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    04 февраля 2021, 16:44

    Уголовное дело завели на челябинского коммунальщика за взятку

    Дарья Морозова

    Главного инженера муниципального бюджетного учреждения «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» обвинили в получении взятки. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на следственное управление СКР по региону.

    По данным ИА Nation News, обвиняемый получил взятку в размере 200 тысяч рублей от местных предпринимателей. За деньги он пообещал помочь им с исполнением муниципальных контрактов. На предпринимателей также завели уголовное дело. Всем им грозит срок и крупные штрафы.