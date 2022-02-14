Уголовное дело завели на бывшего главу ГИБДД по Приморскому краю Олега Зубакина. Об этом РИА «Новости» сказал источник в правоохранительных органах.

«В отношении него возбудили дело», — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что дело завели из-за взятки, в рамках уже ранее начатого расследования в межрайонном экзаменационном отделе (МЭО) ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

В суде уточнили, что Зубакину выбрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

«По Зубакину мера процессуального принуждения — обязательство о явке», — заявил представитель Фрунзенского районного суда Владивостока, но конкретное дело не уточнил.

Издание MK.RU «Владивосток» писало, что недавно у полицейского прошли обыски, его заподозрили в получении крупной суммы денег. Также известно, что мужчина находится под подпиской о невыезде.

Осенью 2021 года СУ СК по Приморскому краю сообщало, что в отношении начальника МЭО ГИБДД УМВД России по Приморскому краю и семи других участников преступной группы возбуждено дело из-за взяток за удачное прохождение экзаменов для получения водительских прав.