Уголовное дело завели из-за взрыва машины в Краснодарском крае

Уголовное дело завели на мужчин, которые взорвали свою машину в Краснодарском крае. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Уточняется, что владельцем машины был один из участников происшествия. Мужчины попытались взорвать автомобиль при помощи петарды. В результате у него вылетели стекла, деформировались двери и крыша.

Были ли повреждены машины, прикпаркованные рядом, неизвестно. На виновников происшествия завели уголовное дело о хулиганстве.