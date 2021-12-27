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    27 декабря 2021, 14:50

    Уголовное дело завели из-за взрыва машины в Краснодарском крае

    Дарья Морозова

    Уголовное дело завели на мужчин, которые взорвали свою машину в Краснодарском крае. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

    Уточняется, что владельцем машины был один из участников происшествия. Мужчины попытались взорвать автомобиль при помощи петарды. В результате у него вылетели стекла, деформировались двери и крыша.

    Были ли повреждены машины, прикпаркованные рядом, неизвестно. На виновников происшествия завели уголовное дело о хулиганстве.