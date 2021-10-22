Уголовное дело завели из-за разрушения Щербинского городища в Домодедове

В Домодедове завели уголовное дело по факту повреждения Щербинского городища в результате земляных работ, которые проводились на территории объекта культурного наследия. Об этом сообщил Telegram-канал прокуратуры Московской области.

Прокурорскую проверку начали 17 октября после того, как один из самых известных археологических памятников Подмосковья фактически снесли бульдозерами. Все земляные работы на территории Щербинского городища были прекращены.

Прокуратура установила, что памятник действительно был поврежден. УМВД по городскому округу завело дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Следователи рассмотрят вопрос о привлечении виновных должных лиц к уголовной ответственности.

Проверка продолжается. Мероприятия находятся на особом контроле прокуратуры.

Ранее «360» сообщал, что разорение памятника продолжалось два дня. Археолог археолога Андрей Мезенцев сообщал, что, насколько ему известно, участок с городищем был приобретен застройщиком всего за неделю до начала работ.