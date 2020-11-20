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    20 ноября 2020, 15:55

    Уголовное дело завели из-за нападения на оператора в Крыму

    Дарья Морозова

    Житель поселка Гаспра в Крыму напал на видеооператора, который участвовал в съемке программы о незаконной вырубке леса. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГУ СК по региону.

    В ведомстве уточнили, что мужчина ударил оператора и начал ему угрожать.

    «Нанес ему удар и высказал в адрес работника телеканала угрозы применения насилия», — пояснили в пресс-службе.

    Была проведена проверка, в ходе которой установили законность деятельности представителей СМИ. По результатам на нападавшего возбудили уголовное дело.