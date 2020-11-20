Уголовное дело завели из-за нападения на оператора в Крыму
Житель поселка Гаспра в Крыму напал на видеооператора, который участвовал в съемке программы о незаконной вырубке леса. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГУ СК по региону.
В ведомстве уточнили, что мужчина ударил оператора и начал ему угрожать.
«Нанес ему удар и высказал в адрес работника телеканала угрозы применения насилия», — пояснили в пресс-службе.
Была проведена проверка, в ходе которой установили законность деятельности представителей СМИ. По результатам на нападавшего возбудили уголовное дело.