Уголовное дело завели из-за нападения на оператора в Крыму

В ведомстве уточнили, что мужчина ударил оператора и начал ему угрожать.

«Нанес ему удар и высказал в адрес работника телеканала угрозы применения насилия», — пояснили в пресс-службе.

Была проведена проверка, в ходе которой установили законность деятельности представителей СМИ. По результатам на нападавшего возбудили уголовное дело.