Уголовное дело впервые возбудили в Крыму за нарушение самоизоляции

Мужчина из Крыма, заразившийся коронавирусом, не сидел дома на карантине и в итоге заразил сотрудника медцентра. Теперь в отношении жителя полуострова возбудили уголовное дело.

«Вчера уголовное дело возбуждено в отношении лица, который не соблюдал установленные требования по самоизоляции и заразил человека», — заявил замначальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин. Его процитировало РИА «Новости».

По последним данным, в Крыму зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусом. Всего в России им заразились 1534 человека.

Ранее стало известно о штрафах, которые будут действовать за нарушение карантина. Если человек заразил другого коронавирусом и инфицированный умер, то виновный в этом должен будет заплатить от 150 до 300 тысяч рублей. Если он еще и должностное лицо, то его ждет штраф в размер от 300 до 500 тысяч. Самая большая сумма (один миллион рублей) предусмотрена для юридических лиц, которые ответственны за чью-то гибель.

Расплачиваться могут заставить и тех, чьи действия во время карантина будут опасны для окружающих. Речь идет о 15-40 тысячах рублей штрафа для обычных россиян и о 50-100 тысячах для должностных лиц.

В России на две недели должен самоизолироваться человек, который недавно приехал из-за границы. Также это касается и тех, у кого подозревается или подтвердился коронавирус. Для Москвы и Подмосковья введены специальные меры. С 30 марта по 5 апреля все жители должны оставаться дома.