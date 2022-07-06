Уголовное дело возбуждено на мужчину, который угостил подростка наркотиками в Ноярьске

Мужчина дал наркотики своему 16-летнему знакомому в Ноябрьске. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт СКР по ЯНАО.

«После употребления наркотиков полураздетый подросток бесцельно бродил по улицам города, пока прохожие не обратили на него внимание», — говорится в сообщении.

Подростку оказали медицинскую помощь. Позже выяснилось, что подозреваемый причастен еще к одному уголовному делу, связанному с наркотиками.