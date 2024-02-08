Эксклюзив 08 февраля 2024, 08:59 Уголовное дело возбудили в Тюмени после избиения подростка мужчинами МВД: после избиения мужчинами подростка в Тюмени возбудили уголовное дело

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В соцсетях распространилось видео из Ново-Патрушево (Тюмень), на котором взрослые мужчины в подъезде избивают подростка. По факту происшествия возбудили уголовное дело, рассказали «360» в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Telegram-канал «ЧС Тюмень» привел слова матери 16-летнего подростка, что причиной нападения стала его шапка — мужчины «из пивнушки» перепутали армейскую звезду на ней с кадетской. Все случилось вечером 5 февраля. Парень был в гостях и вышел из дома с другом-ровесником и его 15-летней девушкой, когда на них набросились с кулаками.

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«По данному факту возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры к установлению и задержанию причастных», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Тюменской области.

Прокурор региона Владислав Московских взял расследование и его результаты на контроль и поручил прокуратуре Ленинского округа Тюмени проверить исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Если на то будут основания, прокуроры примут меры реагирования, сообщила пресс-служба ведомства по области.