Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге после смерти ребенка в стоматологии

В Санкт-Петербурге в частной стоматологической клинике скончался ребенок. После смерти мальчика следователи возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского управления СК РФ.

Ребенок умер 10 декабря в медицинском учреждении, расположенном в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Мальчик, сообщили «Невские новости», скончался после наркоза — у него остановилось сердце. Источник в правоохранительных органах рассказал, что врачи проводили реанимацию шестилетнего ребенка в течение 45 минут.

Медики уточнили, что мать с сыном пришла в клинику для планового осмотра. Ее проконсультировал анестезиолог, а мальчика осмотрел педиатр. После применения индукционного наркоза ребенку стало плохо.

Дело возбудили об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства гибели мальчика уточняются. Проводятся необходимые следственные действия.