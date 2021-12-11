Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге после смерти ребенка в стоматологии
СК возбудил дело после смерти мальчика в частной стоматологической клинике Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге в частной стоматологической клинике скончался ребенок. После смерти мальчика следователи возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского управления СК РФ.
Ребенок умер 10 декабря в медицинском учреждении, расположенном в Приморском районе Санкт-Петербурга.
Мальчик, сообщили «Невские новости», скончался после наркоза — у него остановилось сердце. Источник в правоохранительных органах рассказал, что врачи проводили реанимацию шестилетнего ребенка в течение 45 минут.
Медики уточнили, что мать с сыном пришла в клинику для планового осмотра. Ее проконсультировал анестезиолог, а мальчика осмотрел педиатр. После применения индукционного наркоза ребенку стало плохо.
Дело возбудили об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства гибели мальчика уточняются. Проводятся необходимые следственные действия.