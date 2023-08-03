Криминал 03 августа 2023, 22:39 Уголовное дело возбудили в Пензенской области против укравшего деньги с банковской карты друга подростка

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В Пензенской области правоохранители завели уголовное дело в отношении подростка, который совершил кражу с банковской карты своего приятеля. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на СУ СКР по региону.

Молодой человек попросил товарища купить ему спиртное и продукты и дал свою карту, а тот решил приобрести товары для себя на сумму в шесть тысяч рублей. Возвращать потраченные деньги он отказался.

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Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.