03 августа 2023, 22:39
Уголовное дело возбудили в Пензенской области против укравшего деньги с банковской карты друга подростка
В Пензенской области правоохранители завели уголовное дело в отношении подростка, который совершил кражу с банковской карты своего приятеля. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на СУ СКР по региону.
Молодой человек попросил товарища купить ему спиртное и продукты и дал свою карту, а тот решил приобрести товары для себя на сумму в шесть тысяч рублей. Возвращать потраченные деньги он отказался.
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Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Пенза
Кражи
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