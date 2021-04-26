В отношении актера Александра Паля и его приятелей возбудили уголовное дело о нанесении легких телесных повреждений. По данным Пятого канала, его подозревают в избиении хоккеиста Кевина Антипова.

Актер накануне опровергал информацию о задержании. Он заявил, что впервые слышит об этой истории и никого не избивал.

По данным издания, Александра Паля и его знакомого задержали после обвинения в избиении Кевина Антипова. Мужчина, которого доставили вместе с артистом в полицейский участок, не отрицал причастности к избиению. На актера завели дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», Паля и его знакомого отпустили под подписку о невыезде.

Спортсмена избили 23 апреля в Москве в районе Хамовников, медики диагностировали у него ушибы, передом челюсти и орбитальной кости. Кевин Антипов написал заявление в полицию и указал, по сообщению телеканала, что среди нападавших он узнал звезду фильма «Парень с нашего кладбища» Александра Паля. Ранее он с ним знаком не был.

В заявлении хоккеист указал, что актер вел себя неадекватно. По его мнению, он находился в алкогольном или наркотическом опьянении.