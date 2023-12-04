Криминал 04 декабря 2023, 14:10 Уголовное дело возбудили в Москве против организаторов подпольного казино СК возбудил уголовное дело из-за организации подпольного игорного клуба в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Москве разоблачили один из игорных клубов, а организаторов задержали. Против них возбудили дело о незаконном проведении азартных игр. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в августе в нежилых помещениях в Малом Кисловском переулке и на улице Мясницкой злоумышленники проводили азартные игры для извлечения дохода. Следователи установили личности семи подозреваемых и предъявили им обвинение. Расследование продолжается.

Реклама

В конце октября суд отправил в СИЗО обвиняемого в незаконной организации и проведении азартных игр заместителя директора Новосибирского юридического института филиала ТГУ.

Всего количество зарегистрированных преступлений об организации и проведении азартных игр увеличилось с 17 до 61. В суд направили 26 уголовных дел, еще по четырем делам идет расследование.