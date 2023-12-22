Криминал 22 декабря 2023, 12:18 Уголовное дело возбудили в Москве из-за поджога релейного шкафа Двух молодых людей задержали за поджог релейного шкафа в Подмосковье РИА «Новости»

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Двух молодых людей задержали после поджога релейного шкафа на перегоне между станциями в Подмосковье. Против них возбудили уголовное дело по статье о диверсии. Об этом рассказала пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По предварительным данным, 13 декабря молодые люди 17 и 18 лет на 320 километре перегона железнодорожных станций «Михнево — Усады» совершили поджог релейного шкафа. В результате конструкция была испорчена.

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В ведомстве добавили, что злоумышленники действовали по предварительному сговору. Указания им присылали в мессенджере. Фигурантам предъявили обвинение в совершении противоправных действий, они признали вину и раскаялись.

«Следователем СКР организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что подростки из Пермского края предстанут перед судом по делу о заказных поджогах.