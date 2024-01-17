Криминал 17 января 2024, 16:27 Уголовное дело возбудили в Башкирии после массовых беспорядков СК заявил о возбуждении уголовного дела после массовых беспорядков в Башкирии РИА «Новости»

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После массовых беспорядков в Башкирии начали уголовное производство по двум статьям. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Расследованием займется первый отдел по особо важным делам республиканского СК. Дело возбудили по статьям об организации и участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти.

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Следствие установило, что в соцсетях и мессенджерах разместили призывы к населению Башкирии выйти на протестные акции у Баймакского районного суда во время заседания по уголовному делу против Фаиля Алчинова*.

Мужчину заподозрили в возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства. Целью протестов, подчеркнули в СК, было освобождение Алчинова* от уголовной ответственности.

«В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, в том числе с применением предметов, используемых в качестве оружия, пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов», — отметили в ведомстве.

Следователи вместе с полицейскими уже предприняли необходимые меры, чтобы установить всех причастных к совершению преступления лиц.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.