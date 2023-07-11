Криминал 11 июля 2023, 16:03 Уголовное дело возбудили против жительницы Тольятти, которая напала с ножом на сожителя

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В Тольятти следователи возбудили уголовное дело против женщины, которая с ножом напала на своего сожителя. Об этом сообщил "Царьград".

Пара распивала алкоголь в компании своих знакомых, после чего между ними произошла ссора. В результате конфликта местная жительница схватила нож и ударила своего избранника.

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Отмечается, что нападавшую задержали, с места преступления правоохранители изъяли нож и одежду потерпевшего.