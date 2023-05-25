Криминал 25 мая 2023, 18:49 Уголовное дело возбудили против жительницы Самарской области за ложный донос на бывшего мужа

Читать 360tv в

Жительница Самарской области написала ложный донос на своего бывшего мужа из мести и вовлекла в преступление несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на следственное управление СК России по региону.

По версии следствия, в доносе женщина указала, что бывший супруг якобы изнасиловал ее 14-летнюю дочь, которая приходится мужчине падчерицей. К преступлению местная жительница подключила и девочку, от которой также поступило заявление в полицию.

Реклама

Отмечается, что против женщины следователи возбудили уголовное дело.