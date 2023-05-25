25 мая 2023, 18:49
Уголовное дело возбудили против жительницы Самарской области за ложный донос на бывшего мужа
Жительница Самарской области написала ложный донос на своего бывшего мужа из мести и вовлекла в преступление несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на следственное управление СК России по региону.
По версии следствия, в доносе женщина указала, что бывший супруг якобы изнасиловал ее 14-летнюю дочь, которая приходится мужчине падчерицей. К преступлению местная жительница подключила и девочку, от которой также поступило заявление в полицию.
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Отмечается, что против женщины следователи возбудили уголовное дело.
Преступления
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