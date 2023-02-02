Криминал 02 февраля 2023, 19:04 Уголовное дело возбудили против жительницы Мордовии, оставившей новорожденных двойняшек на улице

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Мать троих детей из Мордовии задержали по подозрению в оставлении новорожденных младенцев в коробке на улице. Против многодетной матери возбудили уголовное дело, сообщило Nation News .

По данным следствия, осенью прошлого года 37-летняя беременная женщина, котора] воспитывает троих детей, родила двойняшек в домашних условиях. После родов подозреваемая попросила свою родственницу отвезти ее в любой населенный пункт, чтобы выбросить младенцев.

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Коробку с двойняшками обнаружили в Краснослободске, многодетная мать признала свою вину.